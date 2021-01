Dzeko-Sanchez, ecco la risposta della Roma all’Inter: “Scambio si fa solo se…”

E’ sempre più complicata la strada che porta allo scambio tra Dzeko e Sanchez. Inter e Roma non trovano la quadra economica. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma non accetta di coprire la differenza tra gli ingaggi del bosniaco e del cileno.

Pur guadagnano la stessa cifra netta (7,5 Dzeko, 7 milioni Sanchez), è la cifra lorda a variare molto. Sanchez, infatti, usufruisce del Decreto Crescita. La Roma non vuole coprire la distanza.

“Scambio Dzeko-Sanchez: per la Roma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pagando anche la differenza sugli ingaggi). Se l’Inter non rilancia con altra modalità, l’operazione non si fa”, ha chiosato Di Marzio.