Quanto vale Inter-Real? Da 10,5 fino a 51 mln: le cifre di una partita decisiva

Inter-Real Madrid. In palio non ci sono solo il passaggio del turno, il blasone e l’onore di un big match. In palio, banalmente e in maniera molto venale, ci sono milioni. Tanti milioni.

Lo sa bene l’Inter, che stasera ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

“Compromettere il proseguimento del cammino in Champions significherebbe, in soldoni, non poter accedere ai 9,5 milioni di bonus degli ottavi e al milioncino di quota del market pool derivante dal numero di partite giocate. Tra l’eliminazione ai gironi e la qualificazione ballano, quindi, una decina di milioni di premi Uefa, anche se l’Inter potrebbe (da terza classificata) compensare l’eventuale perdita andando avanti il più possibile in Europa League come accaduto la scorsa stagione”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

51 MILIONI DI EURO PER ANDARE IN FONDO ALLA CHAMPIONS LEAGUE

“Ma il danno non si limiterebbe al gettone degli ottavi. L’Inter si precluderebbe ricavi potenziali di decine di milioni (51 massimo in caso di vittoria più il market pool). Parliamo, visto lo scenario attuale, del solo montepremi determinato dalla vendita centralizzata dei diritti tv in capo all’Uefa (ipotizzando il completamento del torneo senza riduzioni degli importi). Questo perché gli stadi sono chiusi e, per ora, non se ne immagina la riapertura, tantomeno a capienze rilevanti, per le gare degli ottavi: quindi niente effetto botteghino”.