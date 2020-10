Inter, ecco il responso: Sensi e Sanchez non sono partiti per Kiev. Ci sono invece…

Si aspettava la conferma ufficiale ed è arrivata: Stefano Sensi e Alexis Sanchez non sono per Kiev assieme ai compagni. I due calciatori salteranno dunque l’importante sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk all’Olimpisky.

Scrive il Corriere dello Sport: “Entrambi alle prese con problemi muscolari (il centrocampista a una coscia, l’attaccante a un adduttore), stamani non sono scesi in campo nella seduta di rifinitura svolta alla Pinetina e quel segnale ha fatto capire che non sarebbero stati aggregati al gruppo, partito da Malpensa con un volo charter per l’Ucraina”. Presenti con il gruppo invece Hakimi e Young, rientrato oggi dopo la negatività al Covid-19.