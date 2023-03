Adani: “Italia, Retegui ultimo ad avere colpe. Chi lo critica in realtà…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha analizzato così il ko dell’Italia contro l’Inghilterra: “Se vogliamo essere giusti nelle valutazioni e nei motivi per spiegare l’inferiorità dell’Italia sull’Inghilterra, ne troviamo 10. Ma l’ultimo ad avere colpe è Retegui , che ha iniziato un percorso con un gol ieri. Era un po’ slegato dal gioco è vero, ma ci mancherebbe altro.

Si vuole analizzare Retegui negativamente per dare colpa a Mancini, questa è la realtà. Ma perché? Non capisco. Per il Mondiale la delusione c’è ancora, sì, ma la vittoria dell’Europeo nessuno la ricorda? L’Inghilterra ha una super squadra. Loro mettono Kane, noi dobbiamo cercare Retegui e dietro c’è Scamacca. Ma di cosa parliamo? E noi critichiamo Mancini… Ringraziamo che Retegui ha scelto noi e non l'Argentina”, le sue parole.