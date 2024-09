Rocchi: “Braccialetto Inter? Non ci perderei neanche tempo ma vi spiego”

Ne ha parlato anche il diretto interessato, stuzzicato sul tema, nel corso dell'ultima puntata di Deejay Football Club: "Non vorrei neanche perderci del tempo su quella questione. D'altra parte io giro moltissimo per gli stadi, gli arbitri devono essere visti sul campo per capire se sono in uno stato di forma ideale. Spesso e volentieri sono in tribuna, mi danno questi braccialetti di tutte le squadre per accedere in determinate aree. E' stata creata una storia, le va data l'importanza che ha".