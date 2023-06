SM – Roma su Frattesi? Ecco la verità. Brozovic, oggi nuovo tentativo Al-Nassr. E Onana…

L'Inter resta in pole position per Frattesi ma deve prima chiudere un'uscita: le ultime su Brozovic e Onana

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Al-Nassr oggi avrà un contatto diretto con Marcelo Brozovic per provare a convincere il centrocampista croato ad accettare la proposta. Al momento, però, l'offerta da 20 mln per tre anni non basta, tanto che resta viva l'opzione Barcellona, anche se i blaugrana non hanno la disponibilità economica e lo spazio in rosa per affondare il colpo e avvicinarsi alla richiesta dell'Inter.