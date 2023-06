Pedullà: “Frattesi ha scelto l’Inter: ecco perché. Milan? La gerarchia è chiara”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi : "Ha scelto l’Inter, è il nome della famosa squadra preferita che (giustamente) il suo agente Riso non vuole svelare. Giustamente perché fino a quando non ci sarà la parola fine a questa vicenda è giusto mettere un piccolo freno a mano. Frattesi ha scelto l’Inter perché si è mossa prima, perché il progetto tecnico lo convince, perché giocare accanto a Barella lo intriga, eventuali e varie. Il Milan può sperare sempre che qualcosa non vada bene in casa Inter per inserirsi, ma la gerarchia è chiara.

Il Milan era alle prese con altre faccende (la cessione di Tonali al Newcastle in primis), stava valutando diversi nomi adesso si concentra sul mercato in entrata. Frattesi, come Vicario in casa Empoli, sa che quella da poco conclusa sarà l’ultima stagione con il Sassuolo. Della serie: riconoscenza infinita, ma nessun rinvio con la gloria personale. Vicario ha tre anni in più e ha deciso di accettare la proposta del Tottenham, Davide non ha voglia di estero altrimenti avrebbe alimentato un’asta in zona Premier, bisogna capirlo. La Juve oggi è in terza fila. La Roma in quarta, oggi staccata".