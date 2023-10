Roma, Pinto: “Lukaku? Sbaglia chi alimenta clima d’odio. Con Mkhitayan e Dzeko all’Inter…”

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara di Europa League di stasera. Queste le sue parole a proposito dei giorni significativi che sta vivendo Romelu Lukaku, pronto a tornare a Milano da avversario: " Lukaku ? Fa un po' tutto da solo, nel senso che è un grande professionista. E' un giocatore che trascina i compagni e i tifosi, è un ragazzo per bene e un cuore d'oro. Per noi è molto importante, ne approfitto per dire una cosa: voglio sempre parlare nelle partite, non entro nei casini, ma noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale molto grande.

Quando qualcuno di noi per interessi individuali alimenta il clima dell'odio è una cosa sbagliata per il calcio in generale. Si parla dei diritti tv, del posto del calcio italiano all'estero, ma non ci interroghiamo su cosa facciamo nel quotidiano. Quelli che oggi parlano di Lukaku sono gli stessi che si sono complimentati per Mkhitaryan o per la scelta di Dzeko due anni fa. Romelu è un professionista, ha vinto all'Inter, ma ha fatto le sue scelte e siamo contenti di questo. Non dimentichiamo la nostra responsabilità sociale".