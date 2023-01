Repubblica – Brozovic, lo scambio con Kessié si raffredda. Xavi non molla l’ex Milan

"Lo scambio tra Inter e Barcellona, con Kessiè-Brozovic come protagonisti, con il passare delle ore si raffredda sempre di più. Nella giornata di ieri il centrocampista ex Milan ha avuto un lungo colloquio con il suo allenatore Xavi, che ha ribadito al calciatore - pur non essendo, per caratteristiche, il profilo ideale per il suo gioco - di puntare molto su di lui. Kessié nel corso di queste settimane ha rifiutato molte proposte, tra cui il Tottenham, per restare al Barça almeno fino al termine della stagione", si legge su Repubblica.

"Tornare in Italia, però, sarebbe stato diverso, poter giocare nell'Inter stuzzicava, e non poco, il classe 1997, ma il colloquio con Xavi e la difficoltà tra i due club di concludere la trattativa (Marotta non ha accettato lo scambio alla pari, pretendeva un conguaglio) hanno bloccato la trattativa forse in modo definitivo, anche se non è da escludere un ultimo contatto tra club nelle prossime ore per provare a tenere in piedi lo scambio", precisa il portale del quotidiano.