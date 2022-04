Sanchez: “Inter sulla strada giusta. Gol alla Juve in Supercoppa? Come un film”

Le parole del cileno: "Dobbiamo rimanere concentrati per giocare al massimo tutte le partite che rimangono"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Roma, Alexis Sanchez , centravanti nerazzurro, è tornato così sul suo gol contro la Juventus che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Simone Inzaghi: "È stato come un film, quando ho segnato non pensavo che la parità fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile.

Diventare calciatore è stato il mio sogno più grande fin da bambino, amo il calcio e anche oggi quando sono in campo sono felice, è la cosa che più amo e sarà così per sempre. Se penso ai campioni nerazzurri mi viene in mente Ronaldo il Fenomeno, il migliore di tutti i tempi, ha sempre avuto intelligenza e velocità, è un giocatore che ha incantato in campo come nessuno", ha concluso.