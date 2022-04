Inter, lo scenario per Scamacca: “Né Sanchez né Vidal, dipende da questo addio”

Gli addii di Sanchez e Vidal in estate, ma non solo. L'Inter pianifica la strategia per l'estate e si muove per il colpo Scamacca

Alessandro Cosattini

Gli addii di Sanchez e Vidal in estate, ma non solo. L'Inter pianifica la strategia per la prossima finestra di mercato e - secondo l'esperto Fabrizio Romano - "prima di andare forte su Scamacca, il club deve muoversi con una serie di incastri, non solo Vidal e Sanchez in uscita, ma anche Pinamonti". Capire chi andrà via e poi investire, ecco i piani dell'Inter. E l'addio dell'attaccante ora in prestito all'Empoli può risultare decisivo per l'affare Scamacca.