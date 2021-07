Inter, Satriano: “Lavoro per continuare qui. Inzaghi? Importante la sua fiducia”

Martin Satriano, centravanti classe 2001 e uno dei grandi protagonisti del precampionato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Inter TV

Martin Satriano, centravanti classe 2001 e uno dei grandi protagonisti del precampionato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Inter TV. Queste le dichiarazioni dell'uruguaiano: "Sono molto contento di essere qua e di come stiamo lavorando: dobbiamo continuare così. Il gol servono sempre, è sempre bello segnare. Inzaghi? E' importante la sua fiducia, devo continuare a lavorare, così posso continuare qui: è importante che dica certe cose su di me. Mi parla sempre, io guardo anche gli altri attaccanti: devo imparare il più possibile. Per me prima o seconda punta è lo stesso, non mi cambia. E' bellissimo essere qua, i grandi provano a dire qualcosa ai più piccoli, è bellissimo. A chi mi ispiro? Suarez e Cavani in Uruguay, ma qua Lukaku e Lautaro sono i più forti. In attacco sono in buona compagnia".