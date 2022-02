Pedullà – Scamacca, sondaggio Napoli ma il giocatore ha scelto l’Inter

Il profilo di Gianluca Scamacca è in cima alle preferenze dell'Inter per l'estate e viceversa. A confermarlo è Pedullà

Il profilo di Gianluca Scamacca è in cima alle preferenze dell'Inter per l'estate e viceversa. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha fatto un tentativo per l'attaccante del Sassuolo ma il giocatore ha scelto l'Inter.

"È vero, il Napoli ha fatto un sondaggio per Gianluca Scamacca. E in base alle nostre ricostruzioni, sarebbe un tentativo legato a un’eventuale faraonica proposta la prossima estate per Victor Osimhen. La proposta potrebbe essere quella del Manchester United, le voci dei giorni scorsi fanno il paio con quanto aveva dichiarato il fratello diverso tempo fa quando parlò di un corteggiamento dei Red Devils, respinto al mittente perché a quei tempi c’era un altro nigeriano (Ighalo) e Osimhen non voleva entrare in competizione", spiega Alfredo Pedullà che poi aggiunge: "Ecco perché il Napoli si è voluto cautelare, informandosi con il Sassuolo e con l’entourage di Scamacca. Ma il diretto interessato ha fatto una scelta, si chiama Inter".