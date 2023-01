Mediaset – Skriniar, l’addio a gennaio ora è più probabile: “A questa cifra si può chiudere”

Sono ore decisive per capire il destino di Milan Skriniar . Se il suo futuro a Parigi è già certo, resta da capire se lo slovacco lascerà l'Inter negli ultimi giorni di mercato oppure a giugno. "In casa nerazzurra si attende entro lunedì un'offerta ufficiale, i 10 milioni di euro sinora paventati però non bastano per convincere Zhang e Marotta a perdere a metà stagione una pedina fondamentale per la difesa. La dirigenza interista vorrebbe che Al-Khelaifi raddoppiasse la somma ma la sensazione è che a quota 15 milioni inizierebbe a valutare la cessione ", assicura Sport Mediaset.

I tempi sono strettissimi - il mercato chiude martedì 31 - anche perché ai nerazzurri servirà tempo per prendere il sostituto. I nomi più caldi in tal ottica sono Djalo (Lille) e Lindelof (Manchester United) ed è per questo motivo che l'Inter rifiuterà offerte dal PSG che arriveranno oltre lunedì. Sport Mediaset aggiunge che l'addio anticipato farebbe saltare il bonus alla firma previsto dal PSG per Skriniar, che sarebbe confermato nel caso in cui Milan raggiungesse Parigi in estate. Da valutare, inoltre, anche la questione ambientale: Skriniar "potrebbe accusare il colpo di un ambiente critico e senza serenità le prestazioni in campo andrebbero di conseguenza. Una situazione che farebbe male sia al giocatore che all'Inter: ecco perché un addio immediato ora è assai probabile", spiega Sport Mediaset.