Sky – Skriniar, dopo la deadline Inter ritira l’offerta. De Vrij e gli altri…

In casa Inter tutti concentrati sulla sfida di questa sera col Monza, ma sullo sfondo si pensa anche ai vari rinnovi da sistemare. Skriniar è la questione principale. L'Inter si aspetterebbe una risposta entro due settimane, diciamo entro il 20 gennaio. Se non dovesse arrivare una risposta l'Inter arriverà a dichiarare decaduta la proposta da 6,5 milioni. Skriniar sta facendo le sue valutazioni: da una parte c'è la certezza di un ingaggio superiore all'estero, dall'altro l'amore per i colori nerazzurri.

De Vrij sta riflettendo sulla proposta di biennale fatta dall'Inter che non vuole perderlo a zero. Anche per Darmian trattativa in corso per un rinnovo di un anno più uno. Con D'Ambrosio è previsto un incontro nei prossimi giorni. Con gli altri, Handanovic, Dzeko e Gagliardini si ragionerà con più calma. Anche se per Dzeko Ausilio ha già detto che ha dimostrato di dimostrarsi il rinnovo.