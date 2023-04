Sky – Gravina non voleva figuracce Figc. Grazia a Lukaku? Metà pena si applica così

Gravina infatti non ha digerito l'esito dell'iter disciplinare che puniva di fatto il solo Lukaku. Ecco come si applica la grazia

Gravina infatti non ha digerito l'esito dell'iter disciplinare che - dopo la riapertura della curva della Juventus - finiva, come sottolineato da un comunicato tutt'altro che conciliante dell'Inter, per avere come unico colpevole il calciatore belga, reo di aver reagito agli insulti razzisti arrivati dagli spalti dopo il rigore dell'Allianz.