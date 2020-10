Sky – Inter smentisce Marcos Alonso ma c’è una via, unica, per portarlo a Milano

Matteo Darmian sarà oggi un giocatore dell’Inter e, con ogni probabilità, sarà lui a chiudere il mercato in entrata dei nerazzurri. Nonostante le smentite, reiterate, da parte della società sulla pista Marcos Alonso, Sky Sport mantiene ancora una porta aperta per l’arrivo dello spagnolo a Milano.

“L’Inter”, fa sapere Sky Sport, “non conferma la pista Alonso ma una possibilità di vederlo a Milano c’è. Ed è legata all’ok del Chelsea a lasciar partire Alonso in prestito con diritto di riscatto. Finora, i blues non hanno mai aperto a questa possibilità ma se dovessero farlo nelle ultime ore di mercato, l’Inter potrebbe ancora tornare sul giocatore”.

A sinistra, tra l’altro, l’Inter dovrebbe perdere due giocatori. Dalbert si accaserà al Rennes in prestito con diritto di riscatto mentre è sempre più vicino anche l’addio di Kwadwo Asamoah, completamente fuori dal progetto di Antonio Conte.