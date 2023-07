Sky – Inter vuole chiudere a breve Scamacca: ecco a quanto si può trovare l’intesa

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. Il club nerazzurro sta insistendo molto in queste ore per il centravanti e ha presentato oggi un'offerta al West Ham per portarlo a Milano. Spiega Gianluca Di Marzio: "L'offerta presentata oggi al club inglese è di 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.