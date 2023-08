Sky – Samardzic, domani le visite mediche e la firma del contratto con l’Inter

Il centrocampista arriva dall'Udinese e domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto

L'Inter sta per chiudere un altro colpo: è in arrivo dall'Udinese Samardzic. L'accordo con il club friulano è stato trovato da tempo, sono stati chiusi gli ultimi dettagli e presto il centrocampista sarà un nuovo giocatore di Inzaghi. Oggi Fabbian, che passerà dall'Inter all'Udinese, è a Roma per sostenere le visite mediche.