Inter, ecco Samardzic: già in campo contro l’Egnatia? Inzaghi comincerà a…

Dopo Sommer e Audero, l'Inter completa il suo centrocampo. Infatti stasera è previsto l'arrivo a Milano di Lazar Samardzic che domani sosterrà le visite mediche. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non va escluso un suo impiego già domenica contro gli albanesi dell’Egnatia, nell’amichevole in programma a Ferrara.

"Per rifinire l’operazione ormai avviata da giorni le ultime pendenze sono state risolte tra l’Udinese e Fabbian, valutato 4 milioni di euro e per il quale l’Inter manterrà un diritto di recompra attorno ai 10 milioni. Per Samardzic invece i nerazzurri verseranno 4 milioni per il prestito oneroso con un obbligo di riscatto fissato a quota 16 milioni. Il serbo nato a Berlino firmerà un quinquennale e guadagnerà poco meno di due milioni annui".