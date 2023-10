Stadio Inter, le tappe: previsti centro sportivo, store, museo e centro medico d’eccellenza

"Come si evidenza dai concept predisposti dal club, al centro della nuova cittadella nerazzurra ci sarà uno stadio moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino ad 70.000 posti, immerso in un’area verde aperta al pubblico e attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza. L’Inter sta valutando, in particolare, la creazione di un centro sportivo, di uno store, di un museo, di una sede per l’Innovation Lab e di un centro medico all’avanguardia".