Onana, ci siamo. L’Inter stringe per Sommer: si chiude in settimana. Ad Appiano lunedì

Dopo la cessione di Onana l'Inter chiuderà la trattativa per uno dei portieri. La trattativa col Bayern è già praticamente definita

Dopo una sola stagione l'Inter cederà Onana e farà un ricca plusvalenza. La trattativa con lo United è ormai definita, per questo il club nerazzurro ha da tempo individuato i rinforzi per la porta: Sommer e Trubin. Sarà lo svizzero il primo a firmare per l'Inter e ad arrivare a Milano.