Sole 24 Ore – Milan-Inter, dallo stadio alla sfida dei 500 mln di ricavi. Da qui al 2027…

Aumentare i ricavi. È questo il diktat di Inter e Milan per competere con le grandi d'Europa. Per questo i due club hanno sempre ritenuto prioritario la costruzione del nuovo stadio. "Il goal più importante Milan e Inter lo hanno messo a segno venerdì scorso, ottenendo dalla Giunta la conferma del pubblico interesse sul progetto del nuovo stadio. Ciò che più conta però è che il nuovo impianto, da inaugurare a questo punto nel 2027, possa consentire di incrementare in maniera consistente i proventi da matchday e no matchday. Questo passaggio infatti è indispensabile per avviare nei prossimi cinque anni la rincorsa di Milan e Inter alle big d’Europa. Per competere con i club-Stato e le nobili del Vecchio Continente messe a dura prova dalla pandemia, è necessario aumentare i ricavi verso la soglia dei 500 milioni annui", sottolinea il Sole 24 Ore.