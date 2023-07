Pressing ad oltranza per Sommer: Inter vuole chiudere entro venerdì. Audero e Trubin…

Il Bayern non ha ancora preso il vice Neuer e per questo non libera Sommer, che l'Inter vorrebbe chiudere entro 48 ore

"L’Inter aspetta e spera che nelle prossime 24-48 ore arrivi il via libera da parte del Bayern Monaco per avere Yann Sommer . Oggi probabile nuovo tentativo, dopo che ieri tra Milano, Monaco e Tokyo c’è stato un fitto scambio di mail e telefonate". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul forcing nerazzurro per chiudere il portiere elvetico del Bayern, con quest'ultimo che vuole lasciare Monaco di Baviera per approdare a Milano.

Il Bayern, però, prima di lasciar partire Sommer deve prendere un estremo difensore, considerate le condizioni non ottimali di Neuer: Raya - del Brentford - è la priorità anche se costa 40 mln ma non sono da escludere opzioni come Bono del Siviglia e Grabara del Copenaghen, fino a Sanchez del Brighton. "L’Inter non è tanto interessata a chi arriverà come vice Neuer, quanto alle tempistiche dell’affare e spera nella fumata bianca a breve per avere Sommer. L'idea è mettere sul tavolo 4-4,5 milioni, ovvero meno rispetto all'importo della clausola rescissoria, anche perché con Sommer c'è già l'accordo per un biennale con opzione sulla terza stagione. Farlo aggregare ai compagni in Giappone è un'ipotesi, ma i tempi li detta il Bayern e ci sono le visite mediche da fissare", commenta poi la Rosea.