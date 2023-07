Daily Mail – Onana, gli addetti ai lavori assicurano: trattativa United-Inter alla fase finale

Tempistiche

Nello stesso articolo ci sono altri dettagli sulla porta dello United: "Anche Dean Henderson è tornato ad allenarsi a Manchester e rimane un'altra opzione se ci dovessero essere intoppi nell'affare Onana. Tuttavia, Henderson ha chiarito che non vuole essere una riserva ed è pronto a trasferirsi al Nottingham Forest per 20 mln di sterline una volta acquistato l'estremo difensore dell'Inter. Heaton e Henderson dovrebbero essere in squadra per la prima amichevole pre-campionato dello United contro il Leeds a Oslo mercoledì prima che la squadra parta per il tour negli Stati Uniti la prossima settimana. Lo United spera di concludere l'accordo con Onana e con l'Inter prima dell'inizio del tour in modo che possa diventare il secondo acquisto dell'estate dopo che Mason Mount si è trasferito all'Old Trafford dal Chelsea per 60 milioni di sterline".