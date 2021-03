Sponsor, addio Pirelli: l’Inter parla con due gruppi per 25/30 mln. “La fumata bianca…”

Le ultime dal Corriere dello Sport in merito alla vicenda nuovo sponsor: procede il lavoro del club nerazzurro

C'è anche il tema legato al nuovo sponsor che tiene banco in casa Inter. A fine stagione si interromperà infatti il rapporto con Pirelli come brand di maglia e il club nerazzurro deve trovarne uno nuovo, possibilmente più prolifico a livello economico. Queste le ultime dal Corriere dello Sport: "Al "dossier" lavora da Nanchino il presidente Zhang, che da tempo sta provando a risolvere la vicenda fruttando i canali privilegiati che Suning ha con grandi aziende asiatiche, ma non si sono mai fermati neppure i lavori in viale della Liberazione. In particolare i dirigenti nerazzurri stanno trattando con almeno un paio di gruppi, uno americano e uno anglosassone, nel tentativo di chiudere un accordo nell'arco di poche settimane. Possibilità? Per il momento la fumata bianca non è data per imminente e certo la congiunzione astrale creata dal Covid non aiuta.