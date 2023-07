Stadio, sarà separazione. Ci sarà vincolo sul Meazza: Milan a San Donato, Inter a Rozzano

"Le squadre, intanto, guardano altrove. Per il Milan quella di costruirsi uno stadio a San Donato è ormai ben più di un’ipotesi. Due giorni fa Scaroni ha detto chequella del nuovo stadio « è sempre una storia complicata, andiamo avanti su San Donato così come andiamo avanti sulle altre opportunità ».

In realtà l’area San Francesco di San Donato è la più accreditata perché ha già una destinazione sportiva ( la società Sport Life City aveva presentato un piano approvato dalla giunta per costruirci un’arena): si tratta di 300 mila metri quadrati di cui 108 mila su cui poter costruire. Servirebbe una variante per fare lo stadio, ma l’iter sarebbe comunque più breve rispetto, ad esempio, a quello per uno stadio nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni. Se si andasse ufficialmente avanti, i lavori potrebbero iniziare entro la fine del 2025. Poi c’è l’Inter: i nerazzurri hanno messo gli occhi su un’area poco distante dal Forum di Assago, che fa parte del Comune di Rozzano".