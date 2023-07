Inter, accordo con Paramount+ considerato un plus dal club. “E non è escluso che…”

Ieri l'Inter ha presentato la maglia Home per la stagione 2023/24 e annunciato il main sponsor a cui si è legata per un anno

Nella giornata di ieri l'Inter ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2023/24 e annunciato il main sponsor. Sarà ancora Paramount+ a figurare sulle divise della nuova stagione, come successo nelle ultime due gare dello scorso anno. Accordo di un anno con lo sponsor.

"L’accordo tra la piattaforma statunitense e il club di Zhang sarà annuale e non triennale come si pensava in origine. Ma il legame con un marchio tanto prestigioso a livello mondiale è considerato un “plus” dal club, una dimostrazione che il brand nerazzurro è attraente a livello planetario. E non va escluso che la partnership con Paramount+, già iniziata con i filmati di presentazione di Thuram e Frattesi, realizzati insieme a Inter Media House, trovi in futuro ulteriori sviluppi", spiega La Gazzetta dello Sport.