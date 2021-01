Inter, da Suning mandato a vendere? Festa: “Assolutamente falso, ecco come stanno le cose”

“Rothschild non ha alcun mandato per cedere l’Inter. La banca storicamente vicina alla famiglia Zhang è Goldman Sachs sede di Londra. Come ho già anticipato nei giorni scorsi, il primo passo è rifinanziamento bond. Poi Goldman ha mandato esplorativo su equity/soci”, ha sottolineato e spiegato Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, che ha per primo svelato il teaser di Suning agli investitori internazionali.