Inter, Frattesi segna davanti a Spalletti. Ecco i vip che erano in tribuna ieri

Davide Frattesi segna sotto gli occhi di Spalletti dopo la doppietta in Nazionale, sempre a San Siro. Ecco gli altri vip che erano in tribuna

Davide Frattesi segna sotto gli occhi del ct Spalletti dopo la doppietta in Nazionale, sempre a San Siro. È suo il 5-1 con cui l'Inter ieri ha chiuso definitivamente il derby contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport oggi sull'ex Sassuolo e non soltanto: "Seduto in tribuna dopo aver vissuto da ct a San Siro la prima gara casalinga della sua gestione, Luciano Spalletti è stato uno degli spettatori privilegiati del derby. Ha potuto godersi l’Ital-Inter, con i suoi nazionali in campo - chi da titolare, chi da subentrante, vedi per esempio il solito abbonato al gol, Fattesi - giganteggiare sul Milan.