Finale Juve-Inter, le UFFICIALI: Dzeko-Lautaro in attacco. A destra c’è Darmian

Fischio d'inizio alle ore 21 allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: queste le scelte dei due tecnici

Manca poco all'inizio della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Le due squadre sono pronte a giocarsi il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa italiana conquistata dai nerazzurri. Inzaghi non rischia Bastoni che va in panchina e sceglie D'Ambrosio per comporre la linea difensiva a tre. De Vrij al centro e Skriniar che si sposta a sinistra. Solito trio in mediana, sulle corsie tocca a Darmian e Perisic. Davanti Dzeko-Lautaro.