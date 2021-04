Inter, sarà Villa Bellini-bis. Conte e dirigenti in scadenza 2022: sforzo Suning

A fine stagione, col ritorno del presidente Steven Zhang in Italia, ci sarà un faccia a faccia con la dirigenza come l'anno scorso

Marco Astori

Obiettivo primario in casa Inter è quello di vincere il campionato. Poi però sarà necessario sedersi attorno ad un tavolo. Proprio come successo un anno fa, quando nella celeberrima Villa Bellini, la dirigenza in toto ha programmato la stagione corrente confermando in blocco la guida tecnica. Il presidente Steven Zhang è ormai prossimo al rientro in Italia e, come scrive Tuttosport, in estate dovrà chiarire le proprie intenzioni a livello di progetto.

"Lo stop alla SuperLega può avere ripercussioni sui piani societari. Quanto accaduto rimescola invece le carte e fa tornare di attualità oltre alla ricerca del socio (stella polare nella strategia di Suning per non svendere, visto che Bc Partners si è fermato a 800 milioni) il rifinanziamento dei bond nerazzurro per 375 milioni complessivi e la ricerca dello sponsor che sostituirà Pirelli sulle maglie.

Ma c’è dell’altro. Perché, a scudetto vinto, andrà riprogrammato anche il futuro di tutta l’area tecnica, considerato che i contratti di Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono tutti in scadenza nel giugno 2022 e servirà da parte della proprietà uno sforzo per confermare in blocco allenatore e dirigenza come fatto un’estate fa a Villa Bellini. Suning, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, dovrà dimostrare solidità nel progetto anche in ottica futura. Lo stesso vale per i giocatori.

L’arrivo di Zhang sarà propedeutico a molti rinnovi già apparecchiati. Ovvero quelli di Martinez e Bastoni (per cui sono già stati trovati accordi su cifre e durata dei prolungamenti) ma pure di Barella (che va assolutamente blindato), Brozovic (che, come Lautaro, ha cambiato agente proprio per ridiscutere l’accordo che lo lega all’Inter) e D’Ambrosio. Su cui Piero Ausilio è intenzionata a far valere l’opzione di rinnovo fino al 2022", conclude il quotidiano.