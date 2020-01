Young, arriva la mossa ufficiale del Manchester United: via libera Inter. E l’annuncio…

Non è ancora la svolta, ma è un passo in avanti significativo. Il Manchester United ha infatti richiamato dal prestito al Tranmere il difensore Borthwick-Jackson, terzino sinistro proprio come Ashley Young. E’ un segnale che va interpretato in maniera positiva, a leggerlo con occhi gli dell’Inter. La Gazzetta dello Sport vede sempre più vicino lo sbarco a Milano del terzino inglese.

Il via libera è nell’aria, a questo punto resta da trovare l’accordo sull’indennizzo che il club di Zhang dovrà riconoscere al Manchester. La fumata bianca con annuncio potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, assicura la Rosea.

Young, nelle ultime ore, ha detto no alla proposta di rinnovo dei Red Devils.