Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l’Inter, ha chiesto allo United di non giocare. E la cifra…

Ashley Young ha detto no. Il laterale inglese ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata tra ieri e oggi dal Manchester United. La conferma arriva da Sky Sport, che conferma altresì il tentativo disperato dei Red Devils.

Young ha rifiutato: vuole soltanto l’Inter. La scelta da parte del ragazzo è stata fatta, vuole andare all’Inter fin da questo mercato di gennaio. Conte che lo avrebbe voluto al Chelsea già due stagioni fa, ha fatto espressa richiesta per rinforzare fin da subito la rosa nerazzurra, evidenzia Gianluca Di Marzio.

La mossa di Young con Solskjaer

Il giocatore inglese da parte sua sta spingendo e ha già comunicato a Ole Gunnar Solskjær che non giocherà più. A partire dalla prossima partita dove non vorrebbe andare neanche in panchina. Ora la palla passa allo United. L’Inter aspetta solo il via libera da parte del club inglese e la quantificazione dell’indennizzo – minimo – da versare nelle casse United, specifica ancora l’esperto di mercato di Sky Sport.