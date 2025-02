Coppa Italia, il Bologna elimina l’Atalanta ai quarti con un gol di Castro

Un gran gol di testa di Santiago Castro su assist di Lykogiannis è bastato al Bologna per eliminare ai quarti di finale della Coppa Italia l'Atalanta e conquistare la semifinale. La gara si è sbloccata all'ottantesimo grazie all'argentino, entrato in campo nel secondo tempo, e non è bastato il forcing finale della squadra di Gasperini per il pari. La formazione di Italiano passa in semifinale e affronterà la vincente della sfida dei quarti tra Juventus e Empoli che si giocherà il 26 febbraio alle 21.

La formazione bergamasca sicuramente può recriminare per le occasioni sciupate con Skorupski che è riuscito a fermare De Ketelaere, Bellanova, Cuadrado e pure Maldini, al debutto con la maglia nerazzurra. I padroni di casa recriminano per le tante occasioni sciupate. Skorupski para su De Ketelaere, Bellanova (fermati entrambi in calcio d'angolo), Cuadrado e soprattutto sul debuttante Maldini. Prima del gol pericoloso due volte Pobega per i rossoblù che hanno perso nel primo tempo Odgaard per infortunio. Domani sera l'altro quarto di finale tra Milan e Roma (si gioca alle 21) decreterà la semifinalista che affronterà la vincente del quarto di finale Inter-Lazio, in programma martedì 25 febbraio alle 21 a San Siro.