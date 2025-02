L'Inter pensa al giocatore del Bologna, Santiago Castro, arrivato dal Velez in Italia per soli 12 milioni di euro

L'Inter ha preso Zalewski per ritoccare le fasce di Inzaghi. Ci sarà da capire se il giocatore verrà effettivamente riscattato (per 6.5 mln) a fine stagione dalla Roma. Intanto il club nerazzurro pensa ai rinforzi per giugno. Secondo quanto riporto La Gazzetta dello Sport, nei mirini interisti resta Santiago Castro. L'attaccante ventenne del Bologna, che ha segnato finora 7 gol in 30 presenze, è arrivato dal Velez per 12 mln e oggi il suo cartellino viene valutato 25-30 mln.