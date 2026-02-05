Atalanta e Juventus si sfidano alla New Balance Arena di Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia.
Le formazioni ufficiali dei due allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti per i quarti di Coppa Italia
La vincente affronterà una tra Bologna e Lazio in semifinale.
Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson; Bernasconi, De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Conceicao; David. All. Spalletti
