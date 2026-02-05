Grazie ai gol di Bonny e Diouf l'Inter stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino in quel di Monza. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente del duello tra Napoli e Como per una semifinale, in ogni caso, di alto livello.

Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Torino. Sono in tre ad avere il voto più alto (6,5) e sono i due attaccanti titolari, Thuram e Bonny, l'Under 23 Kamate e Diouf. "L’unico titolare in campo dall’inizio. Gli basta una sgasata a inizio secondo tempo per mandare in rete Diouf", il giudizio su Thuram. "Inserimento preciso come il colpo di testa nell’occasione che sblocca l’incontro. Torna a incidere dopo qualche prestazione sottotono", quello invece su Bonny.