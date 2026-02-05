Grazie ai gol di Bonny e Diouf l'Inter stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino in quel di Monza. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente del duello tra Napoli e Como per una semifinale, in ogni caso, di alto livello.
Inter-Torino, pagelle CdS: Cocchi timido e impreciso, bene Kamate. E Diouf…
Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Torino. Sono in tre ad avere il voto più alto (6,5) e sono i due attaccanti titolari, Thuram e Bonny, l'Under 23 Kamate e Diouf. "L’unico titolare in campo dall’inizio. Gli basta una sgasata a inizio secondo tempo per mandare in rete Diouf", il giudizio su Thuram. "Inserimento preciso come il colpo di testa nell’occasione che sblocca l’incontro. Torna a incidere dopo qualche prestazione sottotono", quello invece su Bonny.
"Occasione preziosa per uno dei fiori all’occhiello dell’Under 23 nerazzurra. Sforna l’assist per Bonny", il commento su Kamate. "Finalmente una chance in quello che è il suo ruolo dopo le diverse apparizioni sull’out di destra. La sfrutta trovando la gioia personale a inizio ripresa", quello infine di Diouf.
Il resto della squadra prende la sufficienza (6) mentre sono in tre ad essere rimandati: 5,5, infatti, per Frattesi, il subentrato Sucic e il giovane Cocchi: "In attesa dell’esordio in Serie A, si gode la prima da titolare nell’Inter dei grandi. Con un pizzico di timidezza e imprecisione".
Martinez 6
De Vrij 6
Acerbi 6
Carlos Augusto 6
Kamate 6,5 (Luis Henrique sv)
Frattesi 5,5
Mkhitaryan 6 (Sucic 5,5)
Diouf 6,5
Cocchi 5,5 (Bisseck sv)
Thuram 6,5 (Lautaro 6)
Bonny 6,5 (Esposito 6)
