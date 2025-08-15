Il Genoa batte 3-0 il Vicenza e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Empoli. A sbloccare l'incontro al Ferraris ci ha pensato Valentin Carboni .

Il talento classe 2005, in prestito dall'Inter, al 40' ha stoppato di petto il bel cross di Martin prima di concludere al volo di sinistro e insaccare alle spalle del portiere vicentino Massolo. L'autogol di Benassai al 45' e la rete di Stanciu al 55' hanno chiuso i conti in favore dei genoani.