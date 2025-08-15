FC Inter 1908
coppa italia

Coppa Italia – Golazo di Carboni, il Genoa regola il Vicenza e supera il turno. Avanza il Lecce

Il Genoa batte 3-0 il Vicenza e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Empoli. Decisivo Valentin Carboni
Matteo Pifferi Redattore 

Il Genoa batte 3-0 il Vicenza e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Empoli. A sbloccare l'incontro al Ferraris ci ha pensato Valentin Carboni.

Getty Images

Il talento classe 2005, in prestito dall'Inter, al 40' ha stoppato di petto il bel cross di Martin prima di concludere al volo di sinistro e insaccare alle spalle del portiere vicentino Massolo. L'autogol di Benassai al 45' e la rete di Stanciu al 55' hanno chiuso i conti in favore dei genoani.

Getty Images

Nell'altro incontro della serata, il Lecce regola 2-0 la Juve Stabia: a segno Krstovic su rigore nel primo tempo e Kaba nel finale, nonostante i giallorossi siano rimasti in dieci per un tempo per il rosso diretto a Banda. In casa Juve Stabia, esordio da titolare per Stabile, in prestito dall'Inter, mentre è subentrato nella ripresa De Pieri, anche lui arrivato in estate dall'Inter.

