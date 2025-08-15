Il Genoa batte 3-0 il Vicenza e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Empoli. A sbloccare l'incontro al Ferraris ci ha pensato Valentin Carboni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – Golazo di Carboni, il Genoa regola il Vicenza e supera il turno. Avanza il Lecce
coppa italia
Coppa Italia – Golazo di Carboni, il Genoa regola il Vicenza e supera il turno. Avanza il Lecce
Il Genoa batte 3-0 il Vicenza e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Empoli. Decisivo Valentin Carboni
Il talento classe 2005, in prestito dall'Inter, al 40' ha stoppato di petto il bel cross di Martin prima di concludere al volo di sinistro e insaccare alle spalle del portiere vicentino Massolo. L'autogol di Benassai al 45' e la rete di Stanciu al 55' hanno chiuso i conti in favore dei genoani.
Nell'altro incontro della serata, il Lecce regola 2-0 la Juve Stabia: a segno Krstovic su rigore nel primo tempo e Kaba nel finale, nonostante i giallorossi siano rimasti in dieci per un tempo per il rosso diretto a Banda. In casa Juve Stabia, esordio da titolare per Stabile, in prestito dall'Inter, mentre è subentrato nella ripresa De Pieri, anche lui arrivato in estate dall'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA