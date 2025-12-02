FC Inter 1908
Coppa Italia, i convocati del Venezia per la sfida con l’Inter: c’è Stankovic

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico Stroppa per l'ottavo di finale contro i nerazzurri di Chivu
Fabio Alampi Redattore 

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare l’Inter, domani alle ore 21:00 allo Stadio “Meazza” di Milano.

Portieri:

Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.

Difensori:

Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda, Michael Venturi.

Centrocampisti:

Bjarki Bjarkason, Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez.

Attaccanti:

Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila.

(veneziafc.it)

