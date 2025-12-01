Coppa Italia – Inter-Venezia affidata a Di Marco: la designazione completa

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino ad arbitrare Inter-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino ad arbitrare Inter-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Il match è in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro. Di Marco sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ricci mentre il quarto uomo è Bonacina.
Il VAR è Nasca, l'AVAR invece Mazzoleni. Ecco la designazione completa per Inter-Venezia
INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00
DI MARCO
PRETI – RICCI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
