Coppa Italia – Inter-Venezia affidata a Di Marco: la designazione completa

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino ad arbitrare Inter-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino ad arbitrare Inter-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il match è in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro. Di Marco sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ricci mentre il quarto uomo è Bonacina.

Il VAR è Nasca, l'AVAR invece Mazzoleni. Ecco la designazione completa per Inter-Venezia

INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00

DI MARCO

PRETI – RICCI

IV: BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

