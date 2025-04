La Coppa Italia mette in palio un ricco montepremi, ma in linea con quello degli scorsi anni. Alla squadra vincitrice andranno 4,6 milioni di euro, mentre a quella finalista 2. L'accesso alla semifinale è valso 1,7 milioni, i quarti di finale 850mila euro e gli ottavi 400mila euro. In totale, sommando i premi tra loro, la squadra che alzerà la coppa nella finale di Roma, in programma il prossimo 14 maggio, potrà ottenere circa 7,1 milioni di euro, mentre la finalista ne guadagnerebbe 4,6.