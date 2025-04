"Comunque vada, sarà un’Inter diversa rispetto a Bologna. Con alcuni riferimenti che però saranno quelli di sempre. Prendi la fascia sinistra: Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan. Ovvero il terzetto che da tre stagioni a questa parte è il segreto svelato e mai in fondo annullato dagli avversari dell’Inter. È in questa zona del campo che Inzaghi ha costruito il suo piano partita, anche nelle riunioni davanti al video delle ultime ore. È qui che proverà a far male al Milan, pur dentro un avversario che rispetto alla gara d’andata ha cambiato disposizione tattica. Tutto questo c’è nella testa dell’allenatore, in avvicinamento a una partita che fino alla scorsa stagione era una culla che coccolava e adesso è diventato un tabù: quattro incroci, mai un successo, due sconfitte di cui una è costata un trofeo. Ce n’è abbastanza per covare voglia di rivincita. Ce n’è abbastanza per inseguire una vittoria che può fungere da trampolino nel mese più decisivo dell’anno", spiega il quotidiano.