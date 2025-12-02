FC Inter 1908
COPPA ITALIA – La Juve batte l’Udinese: ecco chi potrebbe incontrare ai quarti

La squadra di Spalletti ha battuto 2-0 i friulani negli ottavi di Coppa Italia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium i bianconeri hanno affrontato l’Udinese negli ottavi di finale e hanno vinto 2-0 grazie all'autorete di Palma nel primo tempo (23') e al rigore trasformato da Locatelli nella ripresa (68').

Per la formazione di Spalletti, dopo la vittoria contro il Cagliari, è la terza vittoria consecutiva tra campionato, Champions e Coppa Italia. I bianconeri affronteranno la vincente di Atalanta-Genoa, gara in programma domani.

