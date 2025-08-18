Ai rigori, però, l'Audace Cerignola sbaglia due rigori, il Verona solo uno e passa ai sedicesimi dove sfiderà il Venezia. Chi vince tra Verona e Venezia sfiderà l'Inter agli ottavi.

È finito ai calci di rigore anche il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. I tempi regolamentari sono finiti 1-1, con gol doriano di Henderson al 34' e pareggio immediato degli aquilotti con Artistico.