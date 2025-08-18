Il Verona soffre più del previsto ma elimina l'Audace Cerignola dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori. I tempi regolamentari finiscono 1-1 con vantaggio veronese firmato Bradaric al 55' prima del pareggio al 91' di Miguel Angel.
Ai rigori, però, l'Audace Cerignola sbaglia due rigori, il Verona solo uno e passa ai sedicesimi dove sfiderà il Venezia. Chi vince tra Verona e Venezia sfiderà l'Inter agli ottavi.
È finito ai calci di rigore anche il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. I tempi regolamentari sono finiti 1-1, con gol doriano di Henderson al 34' e pareggio immediato degli aquilotti con Artistico.
A spuntarla alla fine è stato lo Spezia, perfetto dal dischetto contro i due errori sampdoriani. Lo Spezia ai sedicesimi di finale di Coppa Italia se la vedrà col Parma per poi sfidare agli ottavi il Bologna campione in carica.
