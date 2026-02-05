Sfuma il primo obiettivo stagionale della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri vengono travolti alla New Blance Arena di Bergamo dall'Atalanta di Palladino, che si impongono col risultato netto di 3-0 e conquistano il pass per la semifinale di Coppa Italia.
Juventus eliminata dalla Coppa Italia: 3-0 Atalanta e bianconeri di Spalletti fuori
I bianconeri vengono travolti a Bergamo e vengono eliminati: sfuma il primo obiettivo stagionale della Juventus
Dopo le occasioni sciupate dai bianconeri con Conceicao, fermato prima da Carnesecchi e poi dalla traversa, la Dea sblocca il risultato su calcio di rigore procurato dal fallo di mano di Bremer e trasformato da Scamacca.
Nella ripresa, l'Atalanta dilaga con le reti di Sulemana, che va a chiudere un bel cross di Bellanova, e Pasalic, che firma il 3-0 finale con una conclusione di destro a incrociare dall'interno dell'area di rigore.
L'Atalanta sfiderà in semifinale la vincente di Bologna-Lazio, in programma mercoledì prossimo.
