Juventus eliminata dalla Coppa Italia: 3-0 Atalanta e bianconeri di Spalletti fuori

I bianconeri vengono travolti a Bergamo e vengono eliminati: sfuma il primo obiettivo stagionale della Juventus
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Sfuma il primo obiettivo stagionale della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri vengono travolti alla New Blance Arena di Bergamo dall'Atalanta di Palladino, che si impongono col risultato netto di 3-0 e conquistano il pass per la semifinale di Coppa Italia.

Dopo le occasioni sciupate dai bianconeri con Conceicao, fermato prima da Carnesecchi e poi dalla traversa, la Dea sblocca il risultato su calcio di rigore procurato dal fallo di mano di Bremer e trasformato da Scamacca.

BERGAMO, ITALY - FEBRUARY 05: Berat Djimsiti of Atalanta celebrates with teammates after the team's victory during the Coppa Italia Quarter-Final match between Atalanta BC and Juventus FC at the New Balance Arena on February 05, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Nella ripresa, l'Atalanta dilaga con le reti di Sulemana, che va a chiudere un bel cross di Bellanova, e Pasalic, che firma il 3-0 finale con una conclusione di destro a incrociare dall'interno dell'area di rigore.

L'Atalanta sfiderà in semifinale la vincente di Bologna-Lazio, in programma mercoledì prossimo.

