Sergio Conceicao sta pensando ad una mossa a sorpresa in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera alle 21.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese ha provato nell'allenamento odierno Alex Jimenez come esterno destro d'attacco. "SC ha provato un Milan da 4-2-3-1, con Fofana e Reijnders in mezzo al campo, Christian Pulisic come trequartista. Come ala destra in allenamento ha provato Yunus Musah e soprattutto Alex Jimenez, che nel ballottaggio è favorito. Non è titolare dall’8 marzo: un buon modo di riprendere le abitudini. Se si parla di formazione del Milan, di questi tempi, bisogna parlare di Rafa Leao. Il 10 rossonero contro l’Inter sarà di nuovo titolare: basta panchina, basta polemiche", commenta La Gazzetta dello Sport.