In porta torna Martinez, ma non sarà l’unica novità nel reparto arretrato. Bisseck in questo momento è in vantaggio su Pavard, mentre De Vrij tornerà tra i convocati e - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - potrebbe essere a sorpresa in campo dal primo minuto al posto di Acerbi. A metà campo Barella, come detto, è certo di una maglia, ma non per forza sarà da interno di destra. In quella zona di campo potrebbe agire Frattesi, con l’ex Cagliari spostato a sinistra per concedere un turno di riposo a Mkhitaryan. Sulle due corsie laterali spazio a Darmian e Carlos Augusto, con Zalewski indietro nel ballottaggio con ciascuno dei due, ma pronto a subentrare.