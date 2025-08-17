Il Parma vince 2-0 contro il Pescara e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Spezia-Sampdoria nell'ottavo di finale del Bologna.
Il Parma vince 2-0 contro il Pescara e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Frosinone elimina il Monza
Al Tardini il match viene deciso da una doppietta di Mateo Pellegrino, a segno prima al 47' e poi al 65' sempre su assist di Valeri.
Nell'altro match del pomeriggio, colpo del Frosinone che batte 1-0 il Monza all'U-Power Stadium. Decide il gol di Kvernadze al 92' che regala il passaggio del turno ai ciociari che ai sedicesimi di finale se la vedranno con il Cagliari nell'ottavo del Napoli.
