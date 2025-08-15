Da poco è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool.
"Grazie alla società, ai miei compagni, a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il Parma e ai tifosi gialloblù", ha detto Leoni
Il difensore classe 2006, nel mirino nel corso dell'estate anche di diversi club italiani, ha scelto i Reds per il suo percorso di carriera. Affare da 35 mln per il Liverpool che si assicura uno dei principali talenti a livello internazionale per quanto riguarda la difesa.
Leoni, su Instagram, ha salutato il mondo Parma con queste parole:
"Un anno che non dimenticherò mai. Indossare questa maglia è stato un privilegio ed un orgoglio! Grazie alla società, ai miei compagni, a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il Parma e ai tifosi gialloblù. Mi avete fatto sentire parte di una famiglia e mi avete aiutato a crescere. Vi porterò sempre nel mio cuore…"
